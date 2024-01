Raffica di furti nelle scuole. Poi il ’curioso’ ritrovamento

Nelle scorse settimane, probabilmente durante le vacanze natalizie, si sono verificati dei furti in alcuni edifici scolastici del comune di Castelfiorentino. Al rientro sui banchi all’appello mancavano pc, tablet e anche una cassa bluetooth di un certo valore, tutto materiale denunciato. Grazie all’attività congiunta della polizia municipale locale e delle guardie giurate dell’istituto SicurItalia, in servizio sul territorio, nei giorni scorsi è stato recuperato il prezioso riproduttore musicale, che è poi stato riconsegnato alla scuola. L’oggetto era finito nelle mani di un gruppo di giovani del posto, già noti alle forze dell’ordine. Lo hanno scoperto le stesse guardie giurate che mercoledì, poco prima delle 18, si trovano nei pressi della stazione per un servizio di controllo. Attirati da schiamazzi e dalla musica ad alto volume si sono avvicinati al gruppetto di ragazzi. Gli uomini della SicurItalia erano stati informati dagli agenti della municipale dei furti nelle scuole e avevano avuto anche la descrizione del materiale trafugato. Perciò, quando hanno notato che la cassa dalla quale uscita la musica era molto simile, se non addirittura uguale, a quella sparita, hanno subito avvertito la polizia municipale. Fatte tutte le dovute verifiche (controllo del numero di matricola, descrizione dell’oggetto e denuncia) non c’erano più dubbi: si trattava proprio della cassa bluetooth rubata alla scuola.

Al giovane che l’aveva con sé sono state chieste spiegazioni da parte della polizia locale, ma lui non è stato in grado di fornirne. Pertanto, una volta identificato, è stato multato e denunciato. Gli altri giovani che si trovano con lui, vista la malaparata, si sono allontanati dalla zona. Proseguono intanto le indagini e le ricerche dell’altro materiale didattico sparito dalle scuole. La speranza è che si trovi ancora sul territorio. Per le scuole si tratta di un grave danno. Sono apparecchiature che vengono utilizzate nella didattica quotidiana e delle quali adesso dovranno, purtroppo, fare a meno.

Irene Puccioni