Raffica di furti nelle abitazioni. Le telecamere riprendono i raid: "I ladri arrivano dalla ferrovia"

Sono tornati a colpire con la stessa modalità. Bande di ladri approfittano di alcuni passaggi nella recinzione che separa le proprietà private dalla ferrovia per agire indisturbati con il favore del buio e della fitta vegetazione. Siamo in via Salvemini, tra la frazione di Erta e il centro di Montelupo Fiorentino, e lungo questa strada, sabato sera, sono state ’visitate’ diverse abitazioni. In alcune case i colpi dei malviventi, purtroppo, sono andati a segno; altre si sono salvate perché gli autori hanno trovato più difficoltà a penetrare all’interno. A riprendere alcuni ladri all’opera è stato il sistema di videosorveglianza di Alessio Giusti, residente del posto, già vittima lo scorso febbraio di un furto. In quell’occasione sparì la cassaforte che fu addirittura smurata dalla parete. Dopo quella brutta esperienza Giusti ha dotato la sua villetta di un sistema di sicurezza più sofisticato. Le immagini acquisite dalle telecamere ieri mattina sono state consegnate ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

"Dalle immagini – spiega Giusti – si vedono tre soggetti giovani con cappellini e bandane sul volto e con una spranga di ferro in mano. Arrivano dal lato ferrovia. Si capisce bene perché è in quella direzione che ho puntato le telecamere, memore della volta scorsa. Uno resta a fare il palo mentre gli altri due entrano in azione. Le telecamere riprendono due momenti. Nel primo i malviventi salgono su una tettoia e staccano la corrente elettrica in modo da lasciare tutto al buio. Evidentemente qualcosa va storto perché non riescono a entrare in casa. Nell’altra situazione invece sono riusciti a penetrare. Purtroppo non sono riuscito a lanciare l’allarme al vicino di casa, perché quando ho ricevuto la notifica sul cellulare ero fuori zona a cena".

Giusti, che stavolta non ha subìto danni, continua ad essere molto preoccupato. "Bisogna fare qualcosa per fermare queste persone. La prima soluzione che mi viene in mente è quella di installare delle barriere antirumore alte tre metri e mezzo tra la ferrovia e i giardini delle abitazioni. Sarebbe un primo deterrente per questi malviventi. In più bisognerebbe ripulire il ciglione lungo la massicciata. Capisco che sia un investimento per Rfi ma ne va della sicurezza delle persone. Questi soggetti hanno individuato un corridoio lungo i binari che è allo stesso tempo via di accesso e via di fuga. Dobbiamo impedire loro di continuare ad utilizzarlo. Chi risiede in questa zona ha paura. Ci sono anziani, persone fragili. Chi entra in casa è armato di spranga o bastone di ferro. Trovarsi faccia a faccia con uno di questi individui potrebbe essere davvero pericoloso: non si sa come potrebbe reagire".

Irene Puccioni