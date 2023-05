Raffica di furti in case e negozi Il centro nel mirino dei ladri Razzia di sigarette in un bar

Tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro e trovare l’appartamento a soqquadro e i risparmi necessari per la spesa e le bollette spariti nel nulla. È successo a Silvia Troiani, residente nella centralissima via De Amicis all’incrocio con viale Matteotti, a Certaldo, che tra rabbia e incredulità all’indomani del furto, avvenuto domenica sera intorno alle 22, prova a lanciare un appello. "Chiunque abbia visto qualcuno o qualcosa aggirarsi nei paraggi mi contatti – invoca la donna – Io e il mio compagno abbiamo aperto un locale a San Gimignano un mese fa. Tutti i nostri risparmi li abbiamo investiti nella nostra attività e quello che avevamo in casa ci serviva per la quotidianità. Non mi vergogno a dirlo: adesso non so proprio come riuscirò a fare la spesa". I ladri devono essersi introdotti nell’abitazione pochi minuti prima del rientro della proprietaria. "Sono arrivata a casa e ho visto che il portone era aperto, le luci accese e i miei due gatti terrorizzati. Ho chiamato subito i carabinieri che sono arrivati da Montelupo. Sono stati molto gentili ma mi hanno spiegato che di notte c’è una sola pattuglia che deve coprire tutto il territorio. Quello che più mi lascia di stucco è che non c’è più un luogo sicuro. Se è successo a me che abito in via De Amicis, dove passano 16mila veicoli al giorno, può davvero accadere ovunque. Spero soltanto che se qualcuno ha notato qualcosa si faccia avanti e fornisca elementi utili alle indagini".

Purtroppo il furto subito da Silvia Troaini è solo l’ultimo di una serie di colpi messi a segno nelle ultime settimane nelle abitazioni di Certaldo. I ladri non hanno risparmiato neppure le attività commerciali. "Sono entrati nel mio bar mercoledì scorso – racconta Andrea Cibecchini del bar 429 in via delle Città – Intorno alle 5 del mattino con un piede di porco hanno forzato la porta principale e si sono introdotti all’interno. Hanno preso il fondo cassa, circa duecento euro, e portato via tutte le sigarette per un valore di circa 5mila euro". Non è la prima volta che il bar di Cibecchini viene preso di mira. "Ci provarono anche qualche mese fa, ma in quell’occasione non portarono via niente".

Irene Puccioni