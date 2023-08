Raffica di attività per tutti i gusti Cocomerate e brindisi in collina Ma anche musica e passeggiate

Non solo musei. Dalle feste in piazza alla musica, dai pic nic alle degustazioni, ecco la nostra mappa delle iniziative. Idee, spunti e occasioni per trascorrere il Ferragosto all’aria aperta senza andare troppo lontano. E’ ufficialmente scattato il conto alla rovescia per la tradizionale Cocomerata di mezz’agosto a Montespertoli.

L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, si svolgerà grazie alla collaborazione tra il gruppo Fratres e la Coop Montespertoli. Un’attività all’insegna dell’estate dedicata a chi è rimasto in città, una vera festa per tutta la comunità, dove i volontari serviranno gratuitamente del cocomero fresco offerto dalla Coop. La festa - a ingresso gratuito e accompagnata da buona musica - inizierà alle 20.30 in piazza del Popolo. Alle 23, calici in alto e spumante per tutti: c’è il brindisi di Ferragosto. Restando sulle colline di Montespertoli, gli amanti della natura e del buon vino potranno fare tappa al Podere Paglieri, azienda agricola in zona Polvereto, tra le protagoniste di ’A veglia sulle aie’. In questo piccolo podere immerso nella Valdelsa si potrà passeggiare, organizzare una grigliata sui maxi bracieri sparsi tra i campi e degustare vini biologici: alle 21,30 ad allietare il pubblico, l’intrattenimento musicale dei ’Confusion Social Club’ (per info, costi e prenotazioni 333 7127734). Ferragosto batte a ritmo jazz nel Comune di Montaione dove si potrà assistere al concerto dei Talking Ties nella cornice di piazza Branchi. L’iniziativa (a ingresso libero con inizio alle 21,30) si svolge nell’ambito del XIV Festival della Musica Suonata. La band reinterpreta in chiave jazz anni ‘20 i grandi classici della tradizione italiana, da Fred Buscaglione e Paolo Conte a Lucio Dalla. E non c’è giorno di festa senza il classico, intramontabile pic nic. Ma dove organizzarlo? A Capraia e Limite, un’idea può essere quella di raggiungere l’area attrezzata di Montereggi, vicina agli scavi archeologici, dove è messo a disposizione un barbecue in muratura. Salendo più su, sempre sopra Limite, con un trekking di poco più di un’oretta, si può invece optare per il Montalbano e sistemarsi nell’accogliente area attrezzata. Da lì, paniere, spuntino e camminata rigenerante nei boschi. Spostandosi a Certaldo, tra le aree attrezzate ideali per un pic nic in famiglia c’è il parco urbano di Canonica, munito di bagni, tettoia ombreggiata e bar per un bell’aperitivo prima della tradizionale grigliata.

Y.C.