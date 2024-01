Raddoppio, mano tesa ai residenti: "Risorse per la sicurezza idraulica"

Mano tesa agli scontenti del raddoppio. Alessio Mantellassi, candidato sindaco del Pd con l’appoggio di Azione e Sinistra Italiana, rassicura le famiglie che abitano nelle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella, preoccupate per le ripercussioni del progetto sul raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo e fa anche una promessa: "La prossima amministrazione si dovrà attivare per trovare le risorse necessarie affinché sia fatto un massiccio investimento di messa in sicurezza idraulica nelle frazioni di Sant’Andrea e Fontanella. Nel mio programma – annuncia il candidato dem –, scriverò in modo chiaro che cercheremo le risorse necessarie per la realizzazione l’intervento". Lo scorso 27 ottobre la ditta che si è aggiudicata l’appalto dell’opera ha presentato il progetto esecutivo a Trenitalia: "Il progetto non è di competenza comunale ma di Rfi – chiarisce Mantellassi, presidente del consiglio comunale –. Il nostro auspicio è però che Rfi prenda in considerazione tutte le richieste dei cittadini e le osservazioni del Comune. Condivido la preoccupazione sul rischio idrogeologico e ritengo che tutti i progetti debbano essere valutati insieme".

Alla fine dello scorso anno la giunta ha avuto un confronto con il comitato. Un confronto, secondo i cittadini, insoddisfacente. "Dobbiamo fare i conti con lo strapotere di Rfi che vuole attuare i propri progetti senza, a nostro modesto avviso, tener in conto le esigenze e le preoccupazioni dei residenti", aveva tuonato il comitato.

Mantellassi chiarisce che l’attuale giunta ha già prospettato una serie di "importanti interventi sul tema della sicurezza idrogeologica" per cui è già stato affidato l’incarico. Lo studio sarà poi sottoposto alla Regione Toscana per chiedere un finanziamento. "Una progettazione importante che viene incontro alle richieste delle famiglie – commenta Mantellassi –. Il mio impegno sarà massimo nel reperire questi finanziamenti. Ho già fatto presente al presidente Giani l’importanza di questa opera di messa in sicurezza". E il 13 febbraio il candidato sarà proprio a Fontanella per incontrare i residenti. Poi il 17 a Sant’Andrea. "Sono pronto al confronto", assicura Mantellassi.