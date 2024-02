Raddoppio, il Tar respinge il ricorso. Il comitato: "Fine delle speranze"

Empoli, 29 febbraio 2024 – Il tribunale regionale si era preso due mesi per valutare ma la sentenza, anzi la batosta, è arrivata prima. Con un paio di settimane di anticipo rispetto alla scadenza il Tar ha detto no, rigettando il ricorso presentato dal comitato Empoli Granaiolo per un altro Raddoppio. "La sentenza è arrivata, il Tar ha messo una pietra tombale sulle nostre speranze".

Delusione , amarezza, senso di sconfitta per le famiglie delle frazioni di Brusciana, Fontanella Sant’Andrea e Granaiolo, che si sono battute chiedendo una rivalutazione del progetto del raddoppio ferroviario sulla linea Empoli-Siena, attualmente a singolo binario e non elettrificata. Il nuovo tracciato proposto da Rete Ferroviaria Italiana Spa percorrerà in parallelo a quello esistente per 10 chilometri da Empoli a Granaiolo, impattando in modo violento - secondo i residenti - le frazioni interessate dal cantiere. Erano tre gli scenari: la convocazione di un consulente tecnico d’ufficio che avrebbe esaminato il progetto nel dettaglio, la richiesta alla controparte della Valutazione di impatto ambientale (su questa il comitato riponeva le sue speranze) o, il rigetto.

"Portiamo massimo rispetto verso l’autorità giudiziaria - dicono dal comitato - ma non possiamo non dichiarare la nostra contrarietà. Non tanto per la sentenza, ma per il totale disinteresse delle nostre istituzioni (Regione e Comuni). Ancora non abbiamo certezze sulle misure di attenuazione al disagio che ci colpirà inesorabilmente fin dalla cantierizzazione delle tre grandi opere che verranno eseguite ovvero il raddoppio Empoli Granaiolo, l’elettrificazione della linea Empoli-Siena e la costruzione di una viabilità alternativa per chiusura dei passaggi a livello". La data di scadenza per la fine dei lavori guarderebbe al 2026 e c’è preoccupazione. "La sentenza non entra neanche nel merito - si sfogano i ricorsisti - ritenendo che dovesse essere impugnata tempestivamente la delibera di non assoggettabilità della Via. La corte dunque afferma che non è stata tempestivamente impugnata la delibera all’epoca. Cosa di cui eravamo consapevoli, ma speravamo che la macroscopica illegittimità di mancata richiesta della documentazione da parte della Regione Toscana venisse condivisa dalla corte. A fronte di questa sentenza resterebbe la possibilità di un ricorso in Consiglio di Stato, che non ha molte possibilità di essere accolto".

Un eventuale altro ricorso costerebbe, oltretutto, dagli 8 ai 9mila euro. "Oltre al danno, la beffa - si sfoga il comitato - Avendo perso la causa, il Tar ci condanna a rimborsare a Rfi le spese di lite: più di 2300 euro".