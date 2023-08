Raddoppio ferroviario La protesta si allarga "Adesso ascoltateci"

Un gemellaggio "ideale" per fare squadra. A chiamata, il comitato Empoli Granaiolo per un altro raddoppio, risponde. E la chiamata nei giorni scorsi è stata quella di Cinzia Antonacci, membro di uno dei cinque comitati nati in Abruzzo per contestare il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Altre latitudini, stesso problema: farsi ascoltare da Rfi.

Il comitato Cittadini per Alanno, attraverso le pagine del nostro giornale, aveva lanciato un messaggio di solidarietà rivolto alle famiglie di Brusciana, Fontanella Sant’Andrea e Granaiolo. "Contro il raddoppio, uniamo le forze. Mettiamo insieme i comitati e protestiamo compatti. Solo così la nostra disperazione potrà essere ascoltata". Detto, fatto. L’appello è stato raccolto dal comitato empolese. Che però sottolinea una netta differenza nella gestione della questione da parte delle amministrazioni locali.

"I cittadini dei comuni abruzzesi - fa sapere il comitato empolese - si oppongono, come noi a un progetto di Rfi. Sono allarmati dallo stravolgimento dei loro territori e delle loro vite, con abbattimenti di edifici ed innalzamento di barriere a pochi metri dalle abitazioni, erette in conseguenza del raddoppio ferroviario. Anch’essi hanno proposto un progetto alternativo, rimasto inascoltato, a eccezione della variazione di percorso ottenuto dal comune di San Giovanni Teatino. Una battaglia comune, con caratteristiche identiche? Non proprio". In quei luoghi, infatti, qualche risultato i cittadini lo hanno ottenuto. "Le famiglie - spiega Paolo Gaccione, portavoce del comitato Empoli Granaiolo per un altro raddoppio - non sono soli nella lotta contro lo strapotere di Rfi. I loro amministratori li hanno sostenuti, e sono talmente convinti che il progetto non sia adeguato al territorio che, come noi, hanno fatto ricorso al Tar (la nostra udienza si terrà il 28 settembre). Sono arrivati anche a un incontro con il ministro Matteo Salvini".

Le amministrazioni, insomma, si sono battute per cercare di mitigare i disagi, "fino a raggiungere obiettivi simili a quanto anche noi chiediamo: un cambio tragitto, modifiche al progetto che rischia di dividere le nostre frazioni. Rispondiamo a questo appello ringraziando il comitato di Alanno e accogliendo l’idea di ampliare la lotta ad altri movimenti che si battono per il rispetto dell’ambiente e dei diritti democratici". Proprio oggi, alle 18 il raddoppio Empoli Granaiolo torna in consiglio comunale con la convocazione delle Commissioni Affari Generali e Assetto del territorio, Ambiente e Infrastrutture, Demanio e Patrimonio. Oltre al comitato saranno ascoltati l’assessore regionale Stefano Baccelli e l’ingegner Fabrizio Rocca di Rfi.

