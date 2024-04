Raddoppio ferroviario, il futuro. È conto alla rovescia per i lavori: "Vogliamo un confronto diretto"

Il Comitato ‘Per un altro raddoppio Empoli Granaiolo’ nacque nel maggio 2022, quando i residenti "scoprirono sui quotidiani nazionali che le loro proprietà erano nell’elenco degli espropri". A parlare è Paolo Gaccione, presidente del Comitato che, alle porte delle elezioni, chiede ai candidati sindaco empolesi (le loro risposte nella pagina accanto, ndr) di prendere impegni concreti verso i residenti. "Le persone cascarono dal pero – racconta Gaccione –, ma la gente si è mossa, abbiamo iniziato a riunirci come ‘nucleo’ e chiedere conto al Comune". Il Comitato a settembre 2022 chiese un incontro con le istituzioni che arrivò, però, solo tre mesi dopo, il 12 dicembre, in una grande assemblea alla casa del popolo di Ponte a Elsa a cui parteciparono le istituzioni e i tecnici di Fs.

Da lì una serie di incontri con il Comune di Empoli, la consegna nell’aprile 2023 di una trentina di richieste puntuali, il 14 luglio il ricorso al Tar (bocciato lo scorso febbraio). Il Comitato si è battuto negli anni per un tracciato alternativo più esterno, per una diversa collocazione dei sottopassi e la creazione di un sovrappasso ciclopedonale, ha messo a disposizione un supporto legale per gli espropri e per l’attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale. Per Gaccione, però, "rispetto alle richieste non si sono mossi di un millimetro".

Tutto questo appartiene però al recente passato. Oggi il Comitato si rivolge alla fase esecutiva dei lavori e chiede di poter partecipare attivamente. Per farlo propone la costituzione di una "Commissione speciale comunale con una rappresentanza del Comitato" per avere la "possibilità di seguire direttamente il progetto e vedere se nella fase attuativa ci sono margini per piccole modifiche".

La richiesta è inviata direttamente a tutti e quattro i candidati sindaco, a cui il Comitato, come annunciato nel ‘Manifesto dei comitati e associazioni empolesi’, chiede posizioni chiare e impegni precisi per il futuro. L’altra richiesta fatta ai candidati da ‘Per un altro Raddoppio’ è quella di "incontrarci in assemblea pubblica e affrontare le questioni che poniamo da anni". Tra i temi di cui discutere a oggi c’è quello di un "sottopasso ‘baricentrico’ che non divida in due la frazione. Rendere difficile l’attraversamento o costringere a usare l’auto significherebbe far spostare altrove le persone. Una frazione spaccata va a morire".