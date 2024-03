Raddoppio ferroviario. Consiglio comunale fiume. Avanti tutta, l’opera si farà: "Ma eviteremo conflitti"

EMPOLI

Un consiglio comunale aperto che si è protratto fino a notte dove sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente della Regione Eugenio Giani e il responsabile dell’opera, l’ingegner Fabrizio Rocca di Rfi. All’ordine del giorno il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, un intervento che se da un lato migliorerà l’intera linea Firenze-Siena, dall’altro impatterà in fase di realizzazione e non solo, in particolare, sulle frazioni di Granaiolo, Fontanella e Sant’Andrea. È stato lo stesso ingegner Rocca ha spiegare la complessità dell’intervento, rassicurato tuttavia il comitato “Per un altro raddoppio“, reduce dalla sconfitta davanti al Tar sul ricordo presentato. "Come ogni grande progetto anche questo si inserisce in contesti urbanizzati e la volontà di migliorare il servizio di trasporto, migliorando le infrastrutture, si scontra con le esigenze del territorio - ha spiegato il professionista di Rfi - L’obiettivo è non creare situazioni di conflitto e offrire un miglioramento del servizio. Siamo partiti anni fa con lo studio del progetto, è stato sviluppato un definitivo che partiva dalle considerazioni raccolte nel corso degli anni. Il progetto quando nasce come tutte le cose è suscettibile di perfezionamenti, ottimizzazioni necessarie perché riescono a rendere compatibili le esigenze degli attori coinvolti. Parliamo di un investimento da circa 230 milioni di euro, per l’opera di raddoppio, e 120 milioni di euro per l’ulteriore elettrificazione dell’intera linea Empoli-Siena. Due interventi che daranno un incremento sostanziale sia della capacità di linea della tratta Empoli-Poggibonsi, con benefici anche per quanto riguarda la regolarità della circolazione consentendo l’apertura a nuovi servizi in funzione dello sviluppo infrastrutturale della rete a livello regionale in coerenza con le previsioni dell’accordo quadro sottoscritto con la Regione". L’ingegner Rocca ha inoltre evidenziato il "lavoro svolto in stretta sinergia con l’amministrazione comunale che ha apportato modifiche rilevanti al progetto: questo pacchetto di progetti, oggetto di variante, sarà sottoposto a nuovo iter di approvazione a breve. Parallelamente - ha concluso – procederemo con l’approvazione della progettazione esecutiva delle opere non variate, per poter dare avvio ai lavori".

Il presidente Giani ha sottolineato che "portare a due binari il tratto Empoli-Granaiolo significa poter comprimere in meno di un’ora il trasporto Firenze - Siena". Hai poi aggiunto: "Ho sempre raccomandato un forte dialogo per comprendere come potesse essere mitigato al massimo l’effetto del progetto nei confronti di chi evidenziava criticità, il tutto garantendo un ammodernamento ormai necessario".

Ad aprire la lunga sessione è stata la sindaca Brenda Barnini che ha ripercorso tutti i passaggi di quest’opera, dalla genesi ado oggi. "Parliamo di un’opera complessa – ha esordito Barnini – che porta con sé un procedimento di realizzazione complesso. Un’opera di valore importante per il territorio, che consente di allargare il sottopasso di Carraia e risolvere quindi un problema di viabilità di Empoli e della zona scolastica delle scuole superiori. Se smarriamo il quadro di insieme in cui si inserisce la realizzazione di quest’opera si fa fatica a capire perché è necessario affrontare le criticità che si porta appresso. Parliamo di un’opera di rilevanza almeno regionale, di collegamento fra due centri regionali strategici, con un flusso di traffico passeggeri quotidiano ma anche di tipo turistico. Si tratta di un’opera di cui in Regione Toscana, nel territorio e nel nostro Comune si parla almeno dal 1989. Già da quell’anno lontano la previsione di realizzazione e completamento del raddoppio del binario ferroviario è stata rappresentata nelle carte urbanistiche del Comune di Empoli". Proseguendo la sindaca ha ricordato come "l’opera è stata valutata dal valore strategico a livello nazionale, è stata commissariata con conseguente accelerazione del procedimento di realizzazione che ha portato a comprimere i tempi a disposizione per fare passaggi come le osservazioni. Nonostante questo, come amministrazione abbiamo provato a sederci a un tavolo e discutere pezzo per pezzo quelle che potevano essere le richieste di variante e le modifiche al progetto definitivo". Barnini ha ricordato i nove incontri svolti da aprile 2023 fino a pochi giorni fa con i rappresentanti del comitato Per un altro raddoppio, due sedute della commissione consiliare più una con sopralluogo, con svariati appuntamenti individuali da parte della sindaca, cercando di entrare nel merito delle singole vicende. A questi si aggiungono anche nove incontri con i tecnici di Rfi tra il 2022 e il 2023, nel corso dei quali sono stati analizzati gran parte dei temi sollevati negli incontri con il comitato.