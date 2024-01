Raddoppio ferroviario. Comitato sulle barricate: "Pensate alla sicurezza. C’è il rischio allagamenti"

Non è la prima volta che i cittadini scrivono alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per far sentire la propria voce. "Nessuna risposta, ad oggi". Ma il comitato Empoli-Granaiolo “Per un altro raddoppio“ non molla e ci riprova. Stavolta i destinatari della lettera sono due (oltre alla Soprintendenza ci si appella all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale) e il focus è la sicurezza. L’oggetto? Il conteso, discusso progetto del raddoppio ferroviario nella tratta Empoli-Granaiolo. Lo scorso 27 ottobre la ditta che si è aggiudicata l’appalto dell’opera ha presentato il progetto esecutivo a Trenitalia. Ma finché il cantiere non sarà aperto, il comitato non intende cedere. È il rischio idraulico a tornare sotto la lente di ingrandimento. "Non possiamo rimanere in silenzio – si sfoga il portavoce Paolo Gaccione – Il progetto andrà avanti? La nostra battaglia, anche. Siamo preoccupati per l’incolumità dei residenti del territorio toccato dal cantiere, in particolare nella zona che da Ponte a Elsa (comune di Empoli) giunge fino a Granaiolo (nel comune di Castelfiorentino). Che quanto accaduto nei mesi scorsi a Campi Bisenzio, sia monito per una riflessione".

A destare apprensione – ed è il motivo per il quale il comitato ha scritto a Soprintendenza e Autorità di Bacino – è il rischio alluvione. Una tematica più attuale che mai. "L’ultimo episodio risale a novembre – prosegue Gaccione –. Dal poggio di Monterappoli venne giù un fiume di fango. Con l’attuale linea ferroviaria, il deflusso dell’acqua non è impedito e in tre, quattro ore l’emergenza si risolve. Ma cosa succederà se sarà costruita una diga?". Come tiene a spiegare ai destinatari della lettera il comitato, infatti, sul territorio attraversato dal fiume Elsa, dalla Strada Regionale 429, dalla 429 bis e dalla tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo (costruita circa 170 anni fa), insistono le colline di Monterappoli che, in caso di piogge abbondanti legate al cambiamento meteorologico, potrebbero riversare sul piccolo territorio valdelsano ingenti quantità di acqua.

"Negli ultimi venti-trent’anni anni per ben sei volte si sono registrati danni causati alle abitazioni di Granaiolo e Sant’Andrea-Fontantanella dagli allagamenti – continua –. Il rischio è molto elevato, non solo per le famiglie residenti ma per l’intero territorio della Valdelsa. Il progetto del raddoppio, infatti, prevede la realizzazione di un muro in cemento armato alto circa due metri per un percorso di quasi due chilometri con estrema vicinanza alle abitazioni: sostanzialmente verrà costruita una vera e propria diga a confine con le case. Con l’esecuzione di questi lavori, tutto il territorio sarà ridisegnato con effetti di causa peggiorativi rispetto alla situazione attuale e il paesaggio subirà un’orribile deturpazione". In attesa che il Tar si pronunci – con la sentenza rimandata al prossimo 15 febbraio – il comitato guarda alle amministrative con fiducia. "Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Confidiamo nei nuovi sindaci. Non vediamo l’ora di portare il tema all’attenzione degli amministratori che verranno".

Y.C.