Raddoppio ferroviario a Granaiolo "Verifiche sul rischio idraulico"

Una serie di incontri per illustrare le osservazioni presentate a Rfi, ma anche – ed è forse l’aspetto più importante – la volontà di approfondire una tematica che i rappresentanti del comitato per il raddoppio Empoli-Granaiolo sottolineano da tempo: il rischio idrogeologico legato alla realizzazione del secondo binario e, soprattutto, dei muri che separeranno la ferrovia dalle abitazioni. Lo ha detto a chiare lettere il sindaco Brenda Barnini a margine di uno dei tanti incontri nelle frazioni: in questo caso il primo cittadino ha parlato agli abitanti di Fontanella, anche se ad ascoltarla c’erano anche diversi residenti arrivati dai paesi limitrofi. Il raddoppio ferroviario è un tema che interessa tutta la zona da Ponte a Elsa a Granaiolo e come tale preoccupa un buon numero di persone.

"Rispetto all’incontro a Fontanella nelle settimane scorse - ha spiegato la stessa Barnini - sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda la costituzione e la formalizzazione di un comitato dei cittadini. L’impegno che ci siamo presi è quello di andare a organizzare già a inizio aprile una serie di incontri per mettere a fuoco temi puntuali che riguardano anche situazioni di carattere più generale che come Comune abbiamo rappresentato in osservazioni e prescrizioni al progetto".

Vale la pena di ricordare che entro qualche mese, indicativamente a giugno, dovrebbe uscire il nome del soggetto che si incaricherà di completare la progettazione esecutiva dell’intervento e, al tempo stesso, di avviare i lavori. Lavori che dovranno andare avanti almeno fino al 2027. Il Comune di Empoli, raccogliendo le istanze dei cittadini, vuole dare un contributo al miglioramento dell’opera, ma sembra ormai del tutto escluso il punto per il quale si battono i comitati: il percorso alternativo. Tuttavia, nonostante un secondo binario che correrà parallelo al primo, si teme per il rischio idraulico. "Vogliamo dotarci di strumenti autonomi di analisi e approfondimento – rassicura ancora il sindaco Barnini –. Questo è importante anche per stare al tavolo di discussione e confronto con Ferrovie che dovrà essere avviato una volta individuato chi eseguirà la progettazione esecutiva dell’intervento".

Tommaso Carmignani