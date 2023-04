Raddoppio di Granaiolo Il comitato non si arrende "Ci avete abbandonati"

EMPOLI

Stasera al Dem Festival l’ospite d’onore sarà il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. E per questo, dal comitato sul raddoppio di Granaiolo, arriva una dura lettera nei confronti di chi è stato più volte chiamato in causa sulla natura stessa del progetto. Secondo i residenti delle frazioni interessate dal percorso ci sono numerose criticità non risolte, ma le missive inviate nei mesi scorsi alla Regione e al Governatore non hanno mai trovato risposte. "Da tempo cerchiamo di incontrarla o aspettiamo che risponda alle nostre sollecitazioni giuntele per posta, per stampa, via telematica o sui social media. Purtroppo – si legge nel testo – ancora non abbiamo ricevuto un cenno da parte sua, come neanche dall’assessore competente. Restano nell’incertezza anche le centinaia di espropriandi che non sanno ancora cosa sarà delle loro case per le quali c’è chi sta pagando ancora il mutuo o i lavori di ristrutturazione".

Il progetto esecutivo non è stato ancora redatto: andrà di pari passo con l’inizio lavori, previsto a breve, e sarà in carico alla ditta che ha vinto l’appalto integrato. Gli amministratori hanno garantito che i dettagli sugli espropri e sulle osservazioni avanzate anche dall’amministrazione comunale di Empoli saranno presi in considerazione, ma la preoccupazione è tangibile. "Questa operazione la riteniamo sbagliata in quanto ripercorre un tracciato di ormai 150 anni fa, con tutti i limiti che si porta dietro da un punto di vista logistico. Un tracciato esterno agli abitati avrebbe possibilità di sviluppo per ulteriori allargamenti, oltre al fatto che non si capisce perché da Siena si debba passare obbligatoriamente da Empoli per andare al porto di Livorno, oltre al fatto che la zona del cuoio non abbia ancora uno scalo degno di questo nome. Pensiamo che, come fatto per il quadruplicamento della linea Empoli – Firenze, sarebbe logico costruire una nuova linea, con servizi adeguati al 2023, ed una nuova stazione per la Valdelsa Empolese, e non una vecchia linea raffazzonata. Piu che un raddoppio ci pare un ‘rattoppio’, nel senso che il rimedio sia peggio del problema".

C’è poi la questione del rischio idraulico. "Con la costruzione dei muri di protezione al bordo della linea – scrivono i rappresentanti del comitato – gli allagamenti già frequenti nella nostra area diverranno delle vere e proprie alluvioni per le acque che, passando da tre rii tombati, scendono dalle colline che salgono per Montrappoli, oltre alle fogne a cielo aperto che non sono ancora collegate alla rete di depurazione". Si chiude la lettera. "Ci avete abbandonati in balia di Rfi, non considerando in maniera adeguata i rischi che correranno i cittadini delle zone interessate".

Tommaso Carmignani