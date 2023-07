Raddoppio dei binari, decide il Tar Il comitato: "Disagi per le famiglie"

di Ylenia Cecchetti

Che il problema sia più sentito che mai, nelle frazioni di Bresciana, Fontanella-Sant’Andrea e Granaiolo, è un dato di fatto. Gli striscioni sono inequivocabili. "Treno veloce sì ma lontano da qui". "No ai muri che dividono il paese". E ancora, "Progetto ferrovia, morte dei paesi". Binario della discordia, la puntata più recente di questa vicenda fa tappa alla casa del popolo di Fontanella. Ieri, in un incontro pubblico sul tema del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, il Comitato dei residenti ha illustrato la relazione tecnica sulla quale si è basato il ricorso al Tribunale Regionale della Toscana, depositato il 14 luglio scorso.

A maggio il messaggio lanciato dai residenti, esasperati, era stato chiaro: "Nel momento in cui partiranno le lettere di esproprio, avanzeremo ricorso al Tar". Detto, fatto. Ora ci siamo. "Sono circa 120 gli espropriandi in totale, qualche decina le famiglie di Castelfiorentino che hanno aderito al ricorso - spiega Paolo Gaccione, portavoce del comitato - Una cinquantina i cittadini delle frazioni empolesi. Tutte persone alle quali saranno demoliti garage, annessi agricoli o compromessi gli accessi alle abitazioni. E’ previsto anche l’abbattimento di tre immobili residenziali di grandi dimensioni. Ma le opere genereranno disagio per molti altri edifici".

"Non basteranno i 10 milioni di euro previsti per gli espropri - aggiunge David Cei, geometra - A queste famiglie è arrivata una lettera dove si comunica l’approvazione del progetto definitivo. Siamo in una fase conoscitiva, ora. L’occupazione vera e propria sarà fatta a inizio 2024. Intanto è aperta la fase delle osservazioni". Sono tanti i temi del ricorso. Il raddoppio interesserà un tratto della linea Empoli-Siena, attualmente a singolo binario e non elettrificata. Il nuovo tracciato percorrerà in parallelo quello esistente per 10 chilometri da Empoli a Granaiolo. "Si parla di raddoppio per il 58% della sede stradale, il restante 42% riguarderà infrastrutture tutte da costruire ex novo, con impatti notevoli sull’abitato e sull’ambiente". La distanza fra la nuova linea ferroviaria e le case in alcuni casi sarà di appena 2 metri. L’esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale è una delle formalità contestate. "Il commissario in accordo con la Regione ha spacchettato il progetto in due parti adottando una strategia che ne ha permesso l’esclusione dalla Via. Una serie di prescrizioni avanzate dai vari organi competenti rimandano alla fase esecutiva del progetto". Della serie: se ci saranno dei problemi, si interverrà in fase di collaudo. E poi l’inquinamento acustico. "Le analisi svolte sono incomprensibili. L’Arpat ha chiesto un piano di monitoraggio a oggi non ancora svolto - lamenta Gaccione - Aumentare velocità e frequenza dei treni, passando dagli attuali 60 al giorni ai 100 previsti, avrà conseguenze importanti. Per non parlare dei pannelli fonoassorbenti che qualcuno potrà toccare direttamente dalla finestra di camera". Richiediamo - conclude il tecnico incaricato dal comitato - l’avanzamento di richieste e approfondimenti tecnici e progettuali come lo studio di un tracciato alternativo. E che venga svolta in maniera integrale la Via con procedura ordinaria e completa".