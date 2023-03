Raddoppio dei binari Dall’appalto ai correttivi Giugno è il mese chiave

di Tommaso Carmignani

Per tutti quelli che hanno a cuore la questione del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, per gli abitanti delle frazioni interessate dai lavori e per l’amministrazione comunale empolese, la data da segnare sul calendario è il prossimo mese di giugno. Nel suo consueto giro per i circoli, il sindaco Brenda Barnini ha infatti fissato per l’inizio dell’estate il periodo in cui sarà assegnato l’appalto.

Un appalto che oltre alla realizzazione dell’opera prevede quindi anche il completamento del progetto esecutivo, dettaglio non banale per chi chiede profonde e importanti modifiche al tracciato. Durante il dibattito non è emerso - anche perché il problema non riguarda specificatamente Brusciana - ma l’aspetto principale su cui insistono da tempo i comitati, cioè la modifica del percorso, non sembra in discussione. Il secondo binario correrà parallelo al primo e non verrà deviato fuori dalle frazioni come invece chiedono da tempo i cittadini di Sant’Andrea, Fontanella e Granaiolo. Tuttavia l’assegnazione dell’appalto sarà un passaggio chiave per intervenire con la ditta e provare, in sede di progettazione esecutiva, a risolvere alcune delle criticità che i comitati e i residenti hanno evidenziato. "L’opera è stata commissariata e questo ha portato con sé tempistiche specifiche e il fatto che tutti i poteri autorizzativi passino dalla Regione e dal suo presidente – ha ricordato il sindaco Barnini – Per intendersi la firma del decreto da parte del presidente della Regione equivale a un via libera al progetto. Sono state individuate le questioni di massima relative al tracciato, alle varie interferenze, all’obbligatorietà della chiusura di tutti i passaggi a livello. Non è stato individuato ancora il soggetto che dovrà fare la progettazione esecutiva: serve una gara, lo stesso soggetto dovrà realizzare l’opera. Stando agli ultimi contatti avuti con i tecnici di Ferrovie, l’individuazione del soggetto che svilupperà la parte esecutiva dovrebbe avvenire a giugno. Sarà quindi necessario un tavolo fra cittadini, a partire dal comitato, e amministrazione per mettere a punto le molte questioni in sospeso". L’impressione è che ci siano ancora margini di manovra, sebbene il progetto, come ribadito da più parti, resti sostanzialmente quello. Un’opera voluta da tutti, ma le cui specifiche continuano a non convincere una parte consistente della popolazione residente.