Raddoppio binari. Sfida tra comitati: "Serve dialogo"

L’unione fa la forza. Ma se non c’è volontà di far rete, si va poco lontano. E’ questo il senso dell’intervento del comitato Empoli Granaiolo Per un altro Raddoppio, che ha "tirato le orecchie" a un altro comitato, grande assente alla seduta del consiglio comunale aperto tenutasi lo scorso 13 marzo a Empoli. "Ci dispiace che il comitato dei Pendolari della Valdelsa non sia intervenuto - fa sapere il comitato che da anni si batte per la variazione del progetto di raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo - Avremmo interloquito molto volentieri con i nostri colleghi pendolari. Ricordiamo che anche noi siamo pendolari. Avremmo potuto argomentare faccia a faccia i motivi per i quali siamo contrari al raddoppio della linea ferroviaria come voluta dal Rfi e condivisa da Regione Toscana e Comuni dell’Empolese Valdelsa". Secondo il comitato che chiama a raccolta residenti delle frazioni di Brusciana, Granaiolo e Fontanella Sant’Andrea, non partecipare alla seduta consiliare è stata un’occasione persa. "I pendolari - si insiste - si lamentano per l’inefficienza dei treni in uso sulla tratta Firenze-Siena, dei ritardi e della lentezza dei convogli. A loro giudizio, la soluzione sarebbe il raddoppio della linea (oggi possibile solo nel tratto Empoli Granaiolo). Se fossero stati presenti al confronto, avremmo loro illustrato la nostra proposta e, forse, avrebbero potuto convenire con noi che l’unica soluzione per risolvere le criticità della linea, specialmente per il tratto fra Empoli e Granaiolo, sarebbe stata la costruzione di una linea ex novo, fuori dall’abitato. Su un’ipotetica linea esterna i convogli potrebbero correre a velocità più sostenuta".