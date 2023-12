Raccolti 2.200 euro per il defibrillatore

Entusiasmo e solidarietà per sposare una buona causa. Nei giorni scorsi la comunità di Ortimino si è ritrovata a cena per supportare l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno. L’occasione per raccogliere i fondi, organizzata dal Circolo Arci ’I Poggio’ di Ortimino, è stata un successo. Grazie alla generosità dei partecipanti e al supporto dei negozi locali, la somma raccolta ha superato ogni aspettativa. Il contributo è stato arricchito grazie all’iniziativa della lotteria che ha raccolto 315 euro. La cena, altrettanto riuscita, ha fornito un significativo importo di 1305 euro, sommandosi così ai generosi 650 euro donati dai negozi locali. L’ammontare totale di 2.200 euro sarà ora devoluto alla Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli per l’acquisto del nuovo dispositivo.