Raccolti 1800 euro per sostenere Astro

Un successo. Trecento persone hanno risposto presente all’appello a favore della ricerca lanciato del Comune, dal mondo associativo , dalle scuole e dalle Contrade. In occasione dell’apericena promossa dalla Pro Loco di Fucecchio presso il Chiostro della chiesa dei Frati, sono stati raccolti 1800 euro all’interno dell’Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. La somma raccolta è stata devoluta all’associazione Astro Onlus per le attività di sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia. Alla serata hanno preso parte il sindaco Alessio Spinelli e la giunta comunale, oltre ai rappresentanti della Pro Loco, che ha curato l’organizzazione, e della Banca del Tempo, che con le loro socie ha creato 300 fiocchi rosa - simbolo della campagna mondiale - da indossare. All’iniziativa erano presenti anche i carabinieri a cavallo del 4° Reggimento di Roma. "In questi dieci anni - commenta Sabrina Mazzei, presidente della commissione consiliare delle elette e nominate - ci siamo impegnate tantissimo, insieme alla vicesindaca Emma Donnini, nel creare una rete che portato ad ottenere un risultato di presenze come quello di questo anno".