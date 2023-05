Raccolta rifiuti e pulizia strade Oggi sciopero

Raccolta rifiuti e pulizia strade, oggi, non saranno servizi garantiti. L’avviso è di Alia Servizi Ambientali in occasione dello sciopero generale del comparto igiene ambientale indetto da Cobas Lavoro privato per l’intera giornata del primo maggio. Saranno invece garantiti – spiega una nota – i servizi minimi essenziali quali: raccolta e trasporto rifiuti definiti pericolosi; raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, case di cura, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie ed aeroportuali, caserme e carceri; pulizia dei mercati, aree sosta attrezzate, aree di interesse turistico e museale; interventi urgenti su segnalazione dell’autorità sanitaria o di pubblica sicurezza. Tuttavia per ogni informazione è possibile contattare Alia Spa 800 888 333 (da fisso), 199 105 105 (da mobile), 0571 1969333 (da rete fissa e mobile).