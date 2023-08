Raccolta rifiuti a Ferragosto: cosa cambia in Empolese Valdelsa?

EMPOLESE VALDELSA

Agosto e periodo feriale, quali e quanti servizi ambientali saranno garantiti? Alia informa che la raccolta rifiuti (compresi i "porta a porta" con sacchi o bidoncini) e tutti gli altri servizi nel corso del mese di agosto proseguono regolarmente anche nell’Empolese Valdelsa. Sono previste variazioni ed eccezioni nella giornata di Ferragosto durante la quale non sarà attivo il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno anche chiusi tutti gli Ecocentri e non saranno attivi gli Ecofurgoni, presenti regolarmente sul territorio per tutto il resto di agosto. Anche gli sportelli al pubblico, incluso quello dedicato alla Tari, resteranno aperti, ad eccezione di martedì 15.

Restano però invariati i servizi di spazzamento, sia manuale sia meccanizzato. Per tutti i tipo di richieste e segnalazioni è comunque possibile contattare il call center che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30. Oppure mettersi in contatto con il gestore tramite Aliapp.