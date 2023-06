Raccolta fondi per riparare i danni

EMPOLI

Passata la rabbia è il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire, come del resto la Misericordia riesce sempre a fare nei momenti difficili. Per riparare al vile atto vandalico nei confronti dell’ambulatorio mobile, l’Arciconfraternita empolese ha dato il via ad una raccolta fondi. Si può donare con bonifico bancario oppure online sulla piattaforma gofundme. "Dopo il furto con atto vandalico che nei giorni scorsi ha colpito la Misericordia di Empoli sono state molte le manifestazioni di vicinanza e sostegno nei confronti dell’Arciconfraternita empolese: per questo è nata la proposta di una raccolta fondi, al fine di poter rimettere in servizio il prezioso ambulatorio mobile", spiegano dalla Misericordia. Il mezzo che ha subìto ingenti danni – mobili interni rotti, carrozzeria danneggiata, spaccato un vetro, strappato e rubato l’intero impianto di aria condizionata – era utilizzato quotidianamente per servizi di sostegno alla salute dei cittadini, servizi che al momento sono stati sospesi. Per ripristinare la piena funzionalità del mezzo sono stati stimati interventi per circa 10mila euro. Chiunque volesse dare un contributo per rimettere in funzione l’ambulatorio mobile può partecipare alla raccolta fondi facendo una donazione alla Misericordia di Empoli all’IBAN IT16O0832537960000000211700 oppure online sulla piattaforma gofundme “Raccolta per l’ambulatorio mobile danneggiato” (link https:gofund.meafa7e434)

La Misericordia di Empoli ringrazia calorosamente tutti coloro che vorranno dare un contribuito per riconsegnare alla comunità un importante servizio di assistenza medica e ambulatoriale (nella foto il governatore, Pier Luigi Ciari).