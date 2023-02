"Quell’officina è abusiva" Denunce e sequestri

Un’officina meccanica non autorizzata. E’ stata scoperta dai militari della stazione carabinieri forestale di Empoli, unitamente alla polizia municipale di Castelfiorentino che hanno fatto scattare denunce e sequestri di locali e materiali anche a fini probatori. E’ questo l’esito del blitz che agenti della municipale e carabinieri hanno condotto nell’ambito di un controllo sinergico con accertamenti – si apprende – in località Granaiolo nel Comune di Castelfiorentino. Qui è stata trovata, appunto, un’attività di meccatronica ritenuta, all’esito degli accertamenti, non autorizzata. L’ispezione dei luoghi e gli approfondimenti condotti hanno permesso di rilevare come sul posto, in particolare nel resede, fossero presenti diversi autoveicoli fuori uso e altri in riparazione.

Erano inoltre presenti – è emerso dall’attività degli inquirenti – rifiuti non pericolosi e pericolosi, derivanti dall’attività di autoriparazione, fra i quali batterie di auto, oli esausti, blocchi motori, dischi dei freni, dislocati in maniera casuale, oltre a molti pezzi di ricambio apparentemente nuovi. All’interno del locale – sottoposto ad ispezione – vi erano attrezzature per la verniciatura e la riparazione di auto. Dalle verifiche condotte dai militari è emerso che l’attività in essere era prima di titoli autorizzativi, così come la gestione dei rifiuti.

Da qui, effettuati i rilievi di rito e di legge, sono stati posti sotto sequestro penale probatorio – ai fini di ulteriori determinazioni che l’autorità giudiziaria vorrà prendere – i veicoli fuori uso ed in riparazione, i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi derivanti dall’attività, nonché i pezzi di ricambio. Inoltre sono stati posti sotto sequestro penale preventivo la porzione di fabbricato adibita ad officina per la riparazione dei veicoli ed il resede di pertinenza.

Ai due gestori dell’autofficina ritenuta abusiva sono stati contestati i reati previsti dalla normativa ambientale vigente, per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la mancata autorizzazione ambientale e, sotto il profilo penale, come prevede il codice, l’esercizio abusivo della professione di meccatronico. Per quanto concerne i rifiuti a finire nei guai ci sono anche altri soggetti. Per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria anche i quattro proprietari dei locali adibiti ad autofficina non autorizzata.