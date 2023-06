Quei Ragazzi Leggendari "Sono la forza del Festival"

Si sono preparati per mesi, hanno impugnato il microfono e hanno intervistato autori famosi con professionalità e determinazione. Sorrisi e applausi - meritati - per i "Ragazzi leggendari". Al Cenacolo degli Agostiniani sono stati premiati i giovani che nel corso dell’ultima edizione del Festival Leggenda hanno vestito i panni di intervistatori. La cerimonia è stata un’occasione per riconoscere l’appassionato impegno profuso durante l’evento che ha animato la città dall’11 al 14 maggio. Un tributo ai ragazzi che, come ha ricordato l’assessore alla cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni "sono stati uno dei punti di forza di Leggenda. Non è così facile mettersi in gioco, ma come ogni anno, le loro interviste hanno rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento. Grazie per aver contribuito alla riuscita del festival della lettura e dell’ascolto". Durante il percorso ragazze e ragazzi hanno letto e analizzato i libri degli autori assegnati, formulato domande e infine incontrato gli scrittori moderando in prima persona gli incontri con Chiara Lorenzoni, Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna, Stefano Tofani, Alessandro Pasquinucci e Anna Sarfatti. Un gruppo solido formato da studenti dai 10 ai 16 anni, che hanno raccolto la sfida, dando prova di professionalità e talento.

A ritirare gli attestati prima della foto ricordo sono stati: Francesco Bellucci, Tommaso Calugi, Sole Fiaschi, Leonardo Fontanella, Andrea Lombardo, Ettore Pelagotti, Clorinda Sani, Anna Belli, Carlo De Biasi, Lorenzo Bartolini, Ambra Martini, Cecilia Martini e Nadia Torraj. Premiati anche Asia Tricoci, Lucrezia D’Orzi, Anna Gori, Violante Puccinelli, Giovanni Castellani, Sofia Vitale, Bernardo Barbaria, Maira Buzani, Amelia Eckstein e Bianca Giorgi. E ancora, Carolina Riva, Giorgia Taddei, Cristina Tiparu, Iole Giacomelli, Ayoub El Fadil, Lavinia Nocciolini, Carlo Rocchi, Noemi Sannino, Sofia Viola, Alessia Vorfi, Aurora Atzeni, Diana Gaglio, Andrea Ginori, Elia Lucarelli, Anna Piccini, Rebecca Scruci e Daniela Tabur.