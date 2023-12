Quei ’fantasmi’ hanno un nome: "Così ho ritrovato la speranza"

Il progetto Emergenza freddo, promosso da Unione dei Comuni, Società della Salute Empolese Valdelsa Valdarno, Comune di Empoli e Misericordia, è stato avviato nel 2017. Ad ogni inverno, la richiesta cresce. La struttura messa a disposizione per accogliere i senzatetto anche quest’anno è la ex scuola materna della frazione di Casenuove, in via Val d’Orme. Le porte si sono aperte la settimana scorsa, il servizio sarà attivo fino a fine marzo. La notizia è che i posti sono già esauriti.

"Siamo al completo – conferma Daniele Colombai, coordinatore progetti sociali della Misericordia di Empoli –. C’è un grande bisogno. Qualcuno transita, e magari qualche letto si libera. Ma la maggior parte degli ospiti resta fino alla fine dell’inverno. Abbiamo già ospitato 34 persone, tre le donne che sono passate di qui. Ad oggi sono con noi 19 uomini e due ragazze, l’età media è di 35 anni. Sono per lo più stranieri". Sono una ventina i posti letto previsti, ma in situazioni di emergenza qualche branda viene sistemata nei corridoi. Una struttura per combattere la marginalità sociale, dove chi alloggia ha la possibilità di restare giorno e notte, usufruendo di vitto e alloggio e di un servizio navetta da e verso la stazione, nel caso in cui ci fosse bisogno di recarsi sul posto di lavoro. O di andarlo a cercare, un lavoro.

Le camere hanno cinque posti letto, c’è una lavatrice, due bagni, la stanza riservata alle donne e quella per gli operatori che presidiano la struttura h24. Oggi tocca a Giuliano Profeti, dipendente della Misericordia. Olga lo abbraccia, lo ringrazia, si commuove. "Sono russa, ma da 20 anni vivo a Empoli – racconta con le lacrime agli occhi –. È successo qualcosa nella mia vita e a un certo punto mi sono ritrovata qui. Ho trovato degli angeli. Mi hanno accolta non facendomi mai mancare un pasto caldo. Prima avevo tutto. Ora sono loro la mia famiglia. Cosa mi riserverà il futuro? Per ora voglio essere felice con chi è qui, sotto il mio stesso tetto. Passeremo il Natale insieme". Ha lavorato come operaia, poi come segretaria, Olga. Ma è una vita passata, quella. "Questa è la mia seconda opportunità e voglio giocarmela al meglio".

Sono esaurite anche le cucce. Nell’area allestita per gli amici a quattro zampe ci sono Lord e Bruno, i cocker spaniel di Luigi. "Mi hanno accompagnato sempre, fino a qui. Siamo insperabili. Sa che l’altro giorno – ci racconta l’uomo, rumeno – uno dei due si era perso e dalla stazione è riuscito a fiutare la mia presenza qui. È tornato da me". Nove anni sui binari sono tremendamente lunghi. "Non un giorno, ma 3.258 per l’esattezza. Poi mi sono spostato in un letto vero". Renaldi se ne sta seduto in giardino. Sorride mentre pensa alla sua Basilicata. "Mi chiami pure Renatino, anche mamma mi storpiava il nome. Sono nato a Potenza – dice avvolto nel suo giaccone –. E nel ’73 sono approdato a Empoli. Ho 57 anni e conosco bene questa struttura. Sono un cliente fisso da anni, ormai". Non sono stati mesi facili, per lui. "Questo posto è una manna dal cielo. Il lavoro? Viene e va. C’è chi non paga, chi si approfitta della fragilità altrui. Faccio il muratore e mi sono sempre arrangiato, tra alloggi di fortuna e Caritas. Ho vissuto la vita di strada, come tutti qui. Stai sempre a combattere, come in un’arena. Devi lasciar correre, mai reagire alle provocazioni, guai a fidarsi di qualcuno. Mi sono ritrovato anche a chiedere l’elemosina. Non lo so spiegare cosa si prova: da figlio minore, da piccolo mi hanno viziato. Ma i vizi non mi sono mai piaciuti. Ho sempre chiesto di essere uguale agli altri, io. Preferisco aiutare che essere aiutato. Penso a chi è là fuori e mi sento fortunato. Cosa chiedo al nuovo anno? Mi manca rientrare in una casa tutta mia, la sera. Ho solo un rimpianto, quello di una famiglia normale. Non è mai troppo tardi per ricominciare".

Ylenia Cecchetti