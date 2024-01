Quasi quattromila i visitatori in un mese

CAPRAIA E LIMITE

La crescita è costante. Nel 2021, per la prima edizione i visitatori erano stati 1500. Se il 2022 aveva portato a Capraia e Limite ben 3700 appassionati, il record può dirsi battuto. Il presepio animato poliscenico di Limite sull’Arno per queste festività ha infatti registrato 4mila presenze da tutta Italia (il picco di 900 persone in un solo pomeriggio è stato a Capodanno). "Un passo avanti importante – dice con orgoglio il presidente della Pro Loco Capraia e Limite, Edoardo Antonini – Il presepe è stato un veicolo di promozione del territorio con riscontri molto positivi. Oltre ai residenti, l’opera è stata apprezzata da turisti in arrivo da Trento, Roma, Bologna. La rappresentazione dei maestri d’ascia che lavorano le barche in legno è stata il gancio per spiegare la tradizione dei cantieri e del canottaggio limitese. Il personaggio del vasaio sul tornio ci ha permesso di far riferimento alle fornaci di Capraia". Ed è proprio sui tratti identitari che si giocherà la progettazione del presepe 2024. "La novità dei presepi sull’acqua è piaciuta molto e caratterizzerà il lavoro del 2024. Stiamo già progettando per crescere e dare vita ad un presepe sempre più caratteristico. A breve andremo nelle Marche per raccogliere nuove idee. Stiamo studiando novità anche per il presepe vivente di Capraia e per valorizzare il castello del borgo alto".

Y.C.