Quasi 1300 i bambini iscritti agli asili

EMPOLESE VALDELSA

Sono 44 i servizi per i bambini da 0 a 3 anni nella zona empolese, di cui 21 privati e 23 comunali. Attualmente sono circa 1.281 i bimbi iscritti ai nidi del territorio, divisi in 444 che frequentano strutture private e 837 inseriti in quelle comunali. Con il decremento demografico e la pandemia Covid le difficoltà dei privati sono state molte. Il provvedimento della Regione sarà anche l’occasione per una ripresa dei nidi paritari, ai quali adesso sempre più famiglie potranno rivolgersi. La Regione Toscana ha introdotto, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, la gratuità dei nidi di infanzia per una vasta platea di beneficiari. Al contributo potranno accedere tutti quei nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35.000 euro. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio, con le modalità che saranno specificate nello specifico avviso rivolto alle famiglie.