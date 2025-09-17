"Quarconia". Teatro amatoriale si apre il sipario

VINCIOtto spettacoli in quattro mesi, con due di questi che nell’anno del volo sono dedicati proprio a questa tematica. È tutto pronto al Teatro di Vinci per la tredicesima edizione del concorso di teatro amatoriale "Quarconia". Ad aprire, sabato, il fitto calendario sarà lo spettacolo fuori concorso della compagnia locale Soliti Ignoti da Vinci, "Illibata… cerca marito anche usato". Si tratta di una commedia brillantissima in tre atti, libero adattamento della commedia "Agenzia matrimoniale" di Franco Roggero. La storia si svolge nell’ufficio dell’agenzia matrimoniale "Cuori Solitari". La titolare Anna è in lotta continua con Mortirio Corona, che ha pensato bene di aprire un’impresa di pompe funebri proprio lì accanto e che si dimentica spesso casse da morto e corone di fiori davanti l’ingresso dell’agenzia. Personaggi curiosi ed imprevedibili si incontrano desiderosi di trovare l’anima gemella. Un gioco delle coppie, con la descrizione dell’animo umano, in una divertente e variopinta girandola di avvenimenti.

Primo spettacolo il 4 ottobre con la Compagna Retro-Scena di Firenze, che porterà "Un marito ideale" di Oscar Wilde, mentre il 18 ottobre toccherà allo Spazio Metropolis di Sesto Fiorentino in "Il piacere dell’onesta" di Luigi Pirandello. Novembre, sabato 1, sarà invece aperto da "Maldamore" di Angelo Longoni, a cura della compagnia Four Red Roses di Castelfranco di Sotto, mentre le ultime due compagnie in concorso a salire sul palco di via Pierino da Vinci saranno Il teatro dell’Inutile di Bagno a Ripoli e Per l’acquisto dell’ottone di Prato, portando rispettivamente in scena "Smith e Wesson" di Alessandro Baricco e "L’oro dei poveri" di Andrea Bianconi.

Prima della premiazione finale, poi, il 6 e 14 dicembre ci saranno altri due spettacolo fuori concorso, entrambi dedicati al volo: "Il volo delle anatre" di Matteo Dall’Olmo con la compagnia locale Unicorno e "Il volo dell’albatros" di Angela Villa con L’Anello di Cascina. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 351 9142705 o scrivere a [email protected].