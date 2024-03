Quanti pregiudizi. Uno spettacolo per smascherarli

CASTELFIORENTINO

Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque saranno ospiti domani alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, dove porteranno in scena “Stai zitta!“, una produzione Scarti tratta dal libro di Michela Murgia, per la regia di Marta Dalla Via. Lo spettacolo si inserisce nella sezione “teatro civile“ della stagione di prosa che si sta sviluppando sul palcoscenico castellano. Scrive Michela Murgia: "I tentativi di ammutolimento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi, la pratica dello “Stai zitta” non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale. Che cosa c’è dietro questa frase? Una donna che parla in contraddittorio “provoca”, la donna socialmente gradita è una donna silenziosa, che diletta con qualunque arte tranne quella oratoria. Il silenzio è una virtù, ma solo se sono le donne a praticarlo". Questa, Melis e Cinque hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte, lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri pubblicati, che affrontano tematiche sociali e femministe. Inevitabile quindi che si ritrovino stavolta insieme sul palco, per far conoscere le frasi raccolte da Murgia e usate quotidianamente per ammutolire le donne, “frasi che non vogliamo più sentirci dire!”.

Proprio queste frasi contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura “mamma e moglie di”, Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico in sala nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui “le donne sono le peggiori nemiche delle donne”. Prossimo appuntamento venerdì 15 marzo con “Mettici la mano“ di Maurizio Di Giovanni, regia di Alessandro D’Alatri, con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra.