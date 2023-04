Quando i nostri nonni erano bambini e ragazzi Si insegnavano bella scrittura, cucito e ricamo

Quando i nostri nonni e bisnonni erano ragazzi non c’era il computer e la scuola era molto diversa da oggi. Le lezioni si svolgevano al mattino per quattro ore; c’era un unico insegnante per tutte le materie: italiano, matematica, storia e geografia, scienze, religione. Non si studiavano l’inglese e le altre lingue straniere ma si insegnavano la bella scrittura, i lavori manuali ai ragazzi, il ricamo e il cucito alle ragazze. Gli alunni indossavano un grembiule nero o blu con un fiocco rosa per le femmine e un fiocco azzurro per i maschi; il corredo scolastico era molto semplice: un libro, un quaderno a righe e uno a quadretti, un astuccio di legno con un pennino.

I banchi, a due posti, avevano il calamaio che conteneva l’inchiostro. Le pagelle, che venivano consegnate alle famiglie ogni tre mesi, riportavano i voti in decimi per ogni materia e il voto di condotta. Gli insegnanti erano severi e a volte usavano punizioni come le bacchettate sulle mani e le tirate di orecchie.

Le scuole si trovavano nei centri più grandi, non c’era lo scuolabus e poche famiglie avevano l’automobile, per questo i bambini che abitavano in campagna erano costretti a percorrere anche chilometri a piedi per raggiungere la scuola.