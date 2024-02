Pusher nascosti tra le frasche. Scatta l’ordinanza anti-spaccio: "Quelle aree vanno ripulite"

Un’ordinanza per togliere quello che può essere un riparo per gli spacciatori. I pusher si accontentano di tutto, pur di mimetizzarsi. E la lotta alla droga nei boschi della zona di Fucecchio non può permettersi che la rete abbia smagliature. Così anche le frasche rimaste dal taglio di vegetazione sarebbero utilizzate da soggetti dediti allo spaccio per creare delle paratie di protezione in modo da rimanere nascosti alla visuale dei veicoli che transitano nella strada prospiciente l’area. Ora i proprietari del terreno, sulla base di un provvedimento amministrativo di natura contingibile ed urgente, sono chiamati a ripulire l’area segnalata come possibile postazione di spaccio di sostanze stupefacenti per impedire che ciò avvenga di nuovo.

Siamo anche in questo caso nel cuore dell’area faunistica delle Cerbaie da alcuni anni interessata da un vasto mercato di spaccio a cielo aperto di sostanze stupefacenti che è stato messo sotto le lente da ripetuti blitz delle forze dell’ordine - con risultati importanti, fra denunce e sequestri - e che presto vedrà in campo anche un sistema di telecamere per aiutare le indagini. La piazzola interessata nel provvedimento sindacale si trova in un boschetto e da tempo è occupata dai pusher, frequentata ogni giorno da acquirenti e consumatori. Nei giorni scorsi è stata una pattuglia della polizia municipale a effettuare una verifica e a segnalare agli uffici comunali quanto posto in essere dai malviventi che, nella circostanza, si erano nascosti nelle paratie realizzate. Da qui è partito il provvedimento del sindaco di natura contingibile e urgente. Un provvedimento per motivi di protezione civile, in quanto la presenza di rami, frasche e foglie secche, avvicinandosi la stagione primaverile, potrebbe favorire il pericolo di incendio; ma soprattutto per motivi di prevenzione della criminalità e quindi di sicurezza e incolumità pubblica, in quanto la formazione di cumuli di materiale e paratie presumibilmente a opera dei soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti visti in loco dalla polizia municipale, fornirebbe nascondiglio e riparo e quindi favorirebbe l’impunibilità dei criminali.