Pusher in fuga per le vie del centro E poi calci e spintoni ai poliziotti

di Irene Puccioni EMPOLI Pedalava forte per sfuggire alla polizia. In sella a una bicicletta ha percorso tutta via Giovanni da Empoli, per poi infilarsi nella zona pedonale del centro cittadino. Ma alla fine è stato acciuffato e immobilizzato. Con un rocambolesco inseguimento gli agenti del commissariato di polizia di Empoli, coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine Toscana, hanno bloccato, identificato e denunciato un 25enne nigeriano ’carico’ di droga da spacciare sulla piazza empolese. I fatti risalgono a venerdì pomeriggio quando, durante uno dei servizi straordinari di controllo del territorio nella zona stazione, le pattuglie della polizia si sono imbattute nel giovane extracomunitario che in bicicletta percorreva via Giovanni Da Empoli. Alla vista delle forze dell’ordine il giovane ha iniziato a tradire una certa insofferenza e mulinando sui pedali ha cominciato ad accelerare l’andatura. I poliziotti, in auto, gli sono andati subito dietro, ma ad un certo punto hanno dovuto abbandonare la vettura e riprendere l’inseguimento a piedi perché il giovane aveva imboccato la zona pedonale. La sua fuga è finita poco dopo con gli agenti che gli sono piombati addosso. Ma non finiva qui. Perché il 25enne non aveva nessuna intenzione di arrendersi. Nonostante la forte presa dei poliziotti questo...