Pusher con l’ufficio in casa. Arrestato dalla polizia. I segreti nel cellulare

Indagini capillari e approfondimenti per contrastare il fenomeno dello spaccio. Non sono quello, più evidente, che si consuma per le strade o nei bivacchi. Ma anche le circostanze più nascoste e riparate, come le mura domestiche. E’ in questo contesto che gli agenti della sezione anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di Empoli nel pomeriggio giovedì hanno proceduto all’arresto, nella flagranza di reato di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nei confronti di un uomo di 42 anni nella sua abitazione in Empoli.

Gli operatori, infatti – da quanto abbiamo appreso – in seguito ad attività investigativa sullo spaccio di droga in città compiuta nei mesi scorsi, hanno eseguito una perquisizione delegata dalla autorità giudiziaria nell’abitazione del soggetto, che si trova nel centro cittadino, rinvenendo sostanze stupefacenti di vario genere (marijuana e cocaina) per un peso complessivo di grammi 40, con tutto il materiale occorrente per la pesatura, il taglio e il confezionamento.

In casa gli uomini del Commissariato hanno trovato anche 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella circostanza è stato messo sotto la lente per accertamenti mirati anche il cellulare dell’indagato, che ha offerto agli inquirenti alcuni messaggi vocali riconducibili alla attività di spaccio che l’uomo – da quanto emerso – metteva in atto

Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la sostanza stupefacente e tutto il materiale attinente, rinvenuto nell’abitazione, sono stati sequestrati per il prosieguo delle indagini che sono ancora in corso per approfondire e circostanziare la vicenda.

Massima attenzione dunque alla presenza di droga nel contesto cittadino con controlli a tutto campo. Che passano attraverso tutta una serie di azioni anche di prevenzione con particolare riguardo al mondo dei giovani, ai luoghi da loro frequentati con controlli sistematici per pizzicare spacciatori intenti ad adescare i ragazzi. La lotta alla droga è una sfida. Ma non è una battaglia persa in partenza se, come sta accadendo, c’è un’attenzione capillare e sinergica contro il fenomeno per quanto duro da debellare.

C. B.