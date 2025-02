Punto digitale per l’assistenza tecnologica

Anche a Montelupo è disponibile un ’Punto digitale facile’, dove i cittadini meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia possono ricevere supporto su come prendere appuntamenti online, richiedere lo Spid, accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e presentare pratiche digitali. Il progetto è sostenuto con fondi della Regione e stanziati nell’ambito del progetto Next Generation Eu finalizzata all’incremento delle competenze digitali. I cittadini interessati sono possono prendere un appuntamento chiamando il numero 800 219 760. Il personale sarà disponibile il lunedì ed il sabato dalle 9 alle 13 all’ufficio unico del Comune, mentre il martedì, il mercoledì ed il venerdì si potrà usufruire del servizio al Mmab dalle 15 alle 19 (in aggiunta all’orario mattutino 9-13 previsto solo per la mattinata del venerdì).