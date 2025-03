Punti d’oro per Montespertoli. Ora la salvezza è più vicina

MONTESPERTOLI

3

PRO LIVORNO SORGENTI

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci (85’ Veraldi), Pecci, Rosi (62’ Anichini), Corsi (78’ Conti), Lotti (75’ Vangi), Maltomini, Biliotti (60’ Cremonini). All. Sarti.

PROLIVORNO SORGENTI: Bettarini, Sottile, Lischi, Putrignano (58’ Freschi), Cavalli, Signorini, Pratesi (54’ Gjini), Santagata, Morelli, Lucchesi, Casanova. All. Bandinelli.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 51’ Rosi, 53’ Biliotti, 85’ Vangi.

MONTESPERTOLI – Un secondo tempo superlativo, dopo una prima frazione avara di emozioni, permette al Montespertoli di far suo lo scontro diretto in chiave play-off con la Pro Livorno Sorgenti. Nei primi 45 minuti il ritmo è infatti molto blando con i labronici che provano a fare qualcosa in più, ma senza mai rendersi realmente pericolosi. I gialloverdi locali piazzano invece un micidiale uno-due subito dopo l’intervallo, tra il 51’ e il 53’, quando prima Rosi apre le marcature con un preciso colpo di testa su assist di Maltomini e poi Biliotti raddoppia risolvendo una mischia in area. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Vangi all’85’, lanciato ancora una volta da capitan Maltomini. Con questi tre punti la squadra di mister Sarti sale al quinto posto in classifica con 38 punti, appena cinque in meno di Cenaia e Sestese, seconde a pari punti, e con un margine ormai rassicurante sulla zona pericolante.

Si.Ci.