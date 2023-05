Pulizia dopo il mercato Ancora sperimentazione

Sarà necessario attendere ancora un po’ per il nuovo regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì a Fucecchio Le disposizioni sperimentali emanate ad ottobre 2022 – si apprende – in vigore fino al 30 aprile 2023 finalizzate a colmare il periodo transitorio fino all’approvazione del nuovo regolamento, sono state prorogate con un nuova ordinanza che ribadisce quanto già disposto per il precedente periodo sperimentale e saranno in vigore fino al 30 ottobre. Il periodo sperimentale di sette mesi, anche se ha dato riscontri incoraggianti, non è stato ritenuto sufficiente a dare elementi certi sui quali costruire il nuovo regolamento, il cui scopo e quello di velocizzare le operazioni di pulizia di piazza XX settembre al termine dello svolgimento del mercato. Operazioni finalizzare a restituire la piazza con il necessario aspetto decoroso. Così, per ora, si va avanti con le attuali disposizioni provvisorie.