Pulizia delle caditoie, il piano comunale

Il Comune di Cerreto Guidi sta portando a termine un intervento di pulizia delle caditoie da 25mila euro nei punti del territorio di propria competenza, sollecitando al tempo stesso la Città Metropolitana a fare altrettanto per quel che riguarda le condotte che attraversano strade metropolitane. L’ente è inoltre in attesa di una risposta da Acque Spa in merito alla richiesta di un’opera di pulizia straordinaria della condotta idrica nell’area di Stabbia. E ha formalmente richiesto una riprofilatura da effettuare nei pressi del ponte di Masino, da abbinare a nuove pulizie. Queste le ultime azioni messe in campo in ordine cronologico dall’amministrazione comunale, per quanto riguarda le opere minori di riduzione del rischio idrogeologico. Se non altro per quanto concerne le operazioni effettuabili in tempi relativamente brevi, con la giunta Rossetti che ha fatto sapere di aver provveduto a richiedere agli enti competenti maggiori manutenzioni su rii, fossi e sul sistema fognario del territorio comunale.

E’ passato del resto poco più di un anno dall’alluvione del 2 novembre 2023 (nella foto), ma il ricordo è ancora vivo ed alcune problematiche continuano a persistere come confermato anche dagli allagamenti riscontrati lo scorso 8 settembre. In quest’ultimo caso è previsto un intervento in via dell’Acquerata, in attesa di eventuali riscontri positivi in merito alle casse d’espansione più volte richieste.