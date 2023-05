Pulizia delle aree a verde? Ci pensano gli studenti dell’Enriques

Bella iniziativa quella promossa dall’Istituto F. Enriques in collaborazione con l’associazione culturale ambientalista Greenbassi e la Protezione Civile, per sensibilizzare gli studenti sul tema della tutela dell’ambiente. Il progetto, intitolato “Il Panorama? Pulito è Bello“, ha visto gli alunni di terza e quarta dell’Istituto Tecnico Agrario dell’Enriques impegnarsi nella raccolta di materiali vari all’interno delle aree a verde di Castelfiorentino. Partito alcuni mesi fa attraverso delle lezioni frontali tenute dai docenti sui temi legati alla gestione dei rifiuti e al loro impatto ambientale, il progetto è adesso entrato nella seconda fase, ovvero l’attività pratica di raccolta dei rifiuti in alcune aree a verde e parchi del capoluogo urbano.

L’attività di raccolta sul territorio si svolge prevalentemente nel Parco Urbano (fino alla zona sportiva) e nelle vie limitrofe e, oltre alle uscite che si sono svolte in questi giorni, le altre due si terranno il 17 e il 23 maggio. Il materiale necessario alle operazioni di raccolta (pinze, guanti, sacchi) viene messo a disposizione dall’associazione Greenbassi, nata proprio per diffondere l’amore verso la natura e la salvaguardia dell’ambiente. Responsabili del progetto sono il professor Gennaro Guzzi e la professoressa Sarah Fontanelli, mentre del gruppo di lavoro fa parte pure la professoressa Marina Masini (socia Greenbassi).

"Penso che quest’attività sia davvero proficua per far crescere un maggior senso di responsabilità nella gestione dei rifiuti e nel loro corretto smaltimento – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Alessio Onnis –, ma anche una migliore sensibilità intorno ai temi del decoro urbano e del rispetto dell’ambiente". "Un progetto che vogliamo mantenere nel tempo – osserva il dirigente scolastico dell’Enriques, Barbara Degl’Innocenti – far crescere e far diventare una cifra identificativa di quel rapporto stretto che c’è tra la nostra scuola e il territorio nella cura dei cosidetti beni comuni".