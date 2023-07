Pugni e calci agli agenti Non c’è pace alla stazione

Dopo la furibonda lite tra due extracomunitari di lunedì sera, la stazione di Castelfiorentino torna teatro di scene di violenza. L’ennesimo episodio si è registrato ieri mattina. E stavolta ad avere la peggio sono stati due agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che sono stati aggrediti e feriti da un cittadino straniero in evidente stato di ubriachezza. L’uomo aveva comportamenti molesti verso persone e cose. I due agenti, che si trovavano nei pressi della stazione, impegnati a notificare degli atti, hanno notato le intemperanze dell’uomo, un senegalese di 32 anni, non residente nel comune di Castelfiorentino, e sono immediatamente intervenuti. La reazione dello straniero è stata rabbiosa e aggressiva. L’uomo si è scagliato contro gli agenti: li ha spintonati e colpiti con calci e pugni. Nonostante la furia cieca del 32enne, i due vigili sono riusciti a bloccarlo. Un’ambulanza del 118 ha poi trasferito il senegalese all’ospedale, dove sono finiti anche i due agenti con traumi contusivi. I referti parlano rispettivamente di cinque e due giorni di prognosi. L’aggressore è stato denunciato a piede libero. Sul caso interviene anche il comandante della municipale dell’Unione, Massimo Luschi. "Innanzitutto auguro una pronta guarigione ai miei due agenti dei quali vorrei sottolineare la professionalità, così come professionale è tutto il corpo che opera sul territorio dell’Unione – spiega Luschi – L’episodio alla stazione dei Castelfiorentino conferma la nostra presenza e attività sul territorio. L’intervento è stato immediato e non è stato affatto semplice. Davanti a un soggetto così alterato non si sa quale reazione aspettarsi, considerando che poteva anche essere armato. Ringrazio pertanto nello specifico gli agenti che sono intervenuti e tutti coloro che prestano il loro costante servizio".

Il sindaco Alessio Falorni, da parte sua, replica alle polemiche: "Vedo che l’opposizione come suo solito strumentalizza prontamente l’accaduto. Ho richiesto un nuovo Comitato ordine e sicurezza, e continuerò a prendere tutti i provvedimenti che ho a disposizione (e quindi, poco utili), ma su questo tema più o meno ho solo la possibilità di spiegare meglio che posso ai cittadini la situazione. Ed è quel che continuerò a fare".

Irene Puccioni

Ylenia Cecchetti