Puglisi sui rischi idrogeologici: "Manutenzione e prevenzione"

Censimento di tutte le situazioni potenzialmente pericolose, adozione di strumenti di pianificazione, adeguata manutenzione stradale e cura del decoro urbano. Sono gli strumenti indicati da Siamo Capraia e Limite, che sostiene la candidatura a sindaco di Emanuel Di Mauro, nell’ottica di riduzione del rischio idrogeologico. "La disattenzione nei confronti della prevenzione è emersa in occasione delle esondazioni di giugno e novembre scorsi – dice il candidato consigliere Stefano Puglisi - ad esempio, la rimozione del passaggio pedonale presente da molti anni sul Rio Ratto in Via San Biagio, che ne ha provocato l’esondazione lo scorso autunno, sarebbe già dovuta avvenire in passato. Faccio inoltre notare che il regolamento urbanistico in vigore è quello approvato nel 2003 dal sindaco Alberighi. E che la mancanza di aggiornamento di questo fondamentale strumento di pianificazione territoriale non permette una corretta e coerente organizzazione della gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi".