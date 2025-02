Pucci presenta “Come un taglio nel sale“

EMPOLINuovo appuntamento alla biblioteca Fucini di Empoli con il ciclo “Empoli che Legge“, che venerdì prossimo alle 17.30 vedrà protagonista Erika Pucci (nella foto). La scrittrice presenterà infatti il suo secondo romanzo “Come un taglio nel sale“. L’ingresso è libero e a dialogare con l’autrice sarà Matteo Bensi, Assessore alla Cultura del Comune di Empoli. La protagonista della storia è Frida, una sedicenne che abita in una città di mare insieme alla madre, mentre la sorella maggiore si è trasferita in Inghilterra. Studentessa con mediocri risultati del liceo classico, per Frida le cose importanti sono altre: gli amici, fotografare particolari apparentemente insignificanti per animare il suo profilo Instagram e, soprattutto, cercare la verità sulla scomparsa del proprio padre. Tra sensi di colpa e nuovi incontri significativi, tra conflitti familiari e il mondo operaio tutto da scoprire, la ragazzina conduce un’indagine alla ricerca della verità e della sua identità, trovandosi in una storia più pericolosa e complessa di quanto immaginasse. Laureata in Cinema, Musica e teatro e attualmente insegnante di scuola primaria con un ruolo attivo nel sindacato, Erika Pucci collabora come autrice e formatrice in Giunti Scuola oltre ad essere responsabile della rubrica “Il piacere dei libri“ su Versilia Today. Dal 2023 conduce anche su Radio Sankara la rubrica “Fuori dalle righe“.