"Protocollo d’intesa per i non udenti"

Si chiama ’Sos Telegram’ ed è il progetto in collaborazione con l’associazione emergenza sordi Aps che è già stato avviato in vari enti della provincia. Il capogruppo della Lega Empoli, Andrea Picchielli, è pronto a presentare una mozione in consiglio comunale per spingere il sindaco e la giunta ad attivare un protocollo d’intesa anche nel nostro territorio. "Questo progetto destinato ai non udenti e agli iperacustici – spiega Picchielli – prevede l’apertura di un canale di comunicazione in caso di problemi o emergenze

direttamente con la sede locale più vicina della polizia municipale". Insomma, un progetto utile e importante che – continua l’esponente del Carroccio – "non comporta alcun onere per il Comune di Empoli, in quanto si potrebbe integrare questo servizio all’interno dell’applicazione

Municipium, usata dai cittadini per segnalazioni di ogni tipo". Picchielli spiega i vantaggi della collaborazione: "Questo permetterebbe di coordinarsi con gli altri enti aderenti

all’Unione dei Comuni Empolese Valdesa, promuovendo e integrando nella già citata applicazione appositi spazi per le persone sorde".