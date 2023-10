Protezione civile, al via un corso base

EMPOLI

Essere cittadini consapevoli è fondamentale per promuovere una società più sicura. Questo implica essere informati, partecipare attivamente alla vita della comunità e assumersi la responsabilità del proprio ruolo. Con questo obiettivo, la Protezione civile della Misericordia di Empoli dà il via da lunedì prossimo a un corso base di Protezione civile aperto a tutti i cittadini. Le lezioni si svolgeranno fino al 22 novembre, ogni lunedì e mercoledì dalle 21,15 alle 23,15 nella sede dell’arciconfraternita in via Cavour 32 a Empoli.

La Protezione civile della. Gli incontri permetteranno ai cittadini di conoscere i rischi presenti nel territorio e acquisire gli strumenti necessari per intervenire in maniera efficace in situazioni di emergenza di protezione civile sia locali che nazionali. Saranno organizzate sessioni speciali sulla gestione idrogeologica, che copriranno argomenti come l’uso di idrovore, i servizi di gestione delle piene, l’utilizzo di insacchettatrici e autoprotezione in caso di intervento dell’elicottero. "Grazie al corso di base – spiega Alessandro Mammoli, capo servizio della Protezione civile della Misericordia di Empoli – potremo formare dei volontari che potranno poi dare il loro aiuto e supporto durante le emergenze, che potrebbero verificarsi. Un impegno concreto per il nostro territorio e per il nostro Paese". Il corso è completamente gratuito e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione: per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a pro[email protected] o chiamare lo 0571 7255.