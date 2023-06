Proteggere i bambini "Dal primo soccorso alla gestione dei rischi Formiamo gli autisti"

di Simone Cioni

Scuolabus più sicuri e inclusivi. Questo il progetto proposto dal gruppo politico Empoli in Azione per il trasporto scolastico dell’Unione dei Comuni. "Questa proposta è nata da una riflessione sui diversi incidenti stradali che negli ultimi anni hanno coinvolto degli scuolabus con, purtroppo, anche esiti mortali – spiega il portavoce Luca Ferrara – e verte fondamentalmente su tre punti: organizzare dei corsi di protezione civile per gli autisti e gli accompagnatori di scuolabus, delle sessioni formative da tenere ogni due o tre anni di guida sicura, corsi rivolti sia agli autisti che agli accompagnatori di primo soccorso pediatrico, ove chiaramente non già previsto".

Secondo Empoli in Azione, infatti, il primo punto servirebbe a trattare l’analisi degli scenari relativi ai rischi da frane, forti precipitazioni e ghiaccio, tutti possibili eventi che si potrebbero presentare agli autisti degli scuolabus durante l’effettuazione del loro servizio. "A nostro avviso – prosegue Ferrara – una maggiore conoscenza del sistema di Protezione Civile da parte degli autisti, una conoscenza dei siti a rischio frane sul proprio tragitto, una standardizzazione delle procedure operative e di allarme (conoscenza del sistema allarmi di protezione civile), sicuramente aumenterebbero la sicurezza del servizio".

Un corso di guida sicura, con tanto di analisi degli incidenti accaduti, aumenterebbe invece la consapevolezza del proprio ruolo di autista e incrementerebbe la sicurezza nelle operazioni di trasporto. "Per quanto riguarda l’aspetto sanitario – insiste Ferrara – corsi di primo soccorso pediatrico, in particolare quello di Blsd e di disostruzione sarebbero importanti per permettere una prima risposta sanitaria, in caso di problemi durante il trasporto".

Ovviamente l’ostacolo da superare per una piena attuazione di questo progetto è quello legato all’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico verso aziende “terze” rispetto alle amministrazioni comunali. "In tal senso potremmo pensare ad inserire nei contratti di appalto eo di servizio futuri, che le condizioni sopra esposte siano determinanti per l’assegnazione degli incarichi – spiega ancora Ferrara –, in formule che potranno essere studiate nell’interesse della cittadinanza e senza che queste diventino “invalicabili” per i fornitori dei servizi stessi. Per i contratti in essere, invece, sarebbe possibile provare ad avere un confronto con le aziende attualmente incaricate, chiedendo loro se fossero concordi a dedicare qualche ora del loro personale a questi corsi, invitandole a valutare l’importanza per le stesse aziende di quanto proposto".

Una iniziativa ampiamente condivisa da Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato alla Protezione Civile per l’Unione dei Comuni: "È un progetto su cui vale la pena investire energie e posso già assicurare che a livello di Protezione Civile siamo in grado di fare formazione, abbattendo quindi i costi almeno da questo lato, mentre diverso sarà il discorso, ad esempio, per i corsi di guida sicura. Sono felice che il nostro territorio possa essere sperimentatore di un progetto, che sarebbe auspicabile si estendesse poi a livello regionale e nazionale".