Protagoniste otto scatole e una eredità

MONTAIONE

Il primo vero spettacolo del nuovo anno al Teatro Scipione Ammirato di Montaione sarà “Anime in scatola“, che verrà portato in scena domani sera alle 21.15 dalla compagnia di Castelfiorentino, Cerchio di Gesso. Quello di sabato scorso, “3° Piano, interno 4“, è infatti stato rinviato al prossimo 17 febbraio per malattia. Lo spettacolo scritto da Augusta Elena Giglioli e diretto da Diego Conforti e porta all’attenzione del pubblico come qualcosa di chiuso sia sempre misterioso, che incuriosisce e a volte fa paura: una porta, una busta, un cassetto oppure una semplice scatola. Anzi, otto. Quelle che rappresentano il passaggio obbligato per ottenere un’eredità, ma saranno soprattutto il pretesto per un viaggio interiore dove, ognuno degli eredi, dovrà mettere a nudo sé stesso, i propri segreti, le proprie paure e fragilità.

Una commedia divertente, ma che allo stesso tempo fa riflettere mostrandoci quelle che sono le varie sfaccettature dell’animo umano, di fronte come in questo caso alla morte di un parente e al suo lascito. Sul palco saliranno Gabriele Fontanelli, Augusta Elena Giglioli, Greta Cappelli, Roberto Fusi, Valentina Chiarugi, Lucia Taddei, Carlo Campinoti, Andrea Donati, Irene Mandorlini, Chiara Maccioni, Fabio Marini e Graziella Coco.