Protagonista Maria Grazia Campus a Empoli: Rassegna Estiva "Concerti Rovesciati"

EMPOLI

Prosegue la rassegna estiva “Concerti rovesciati, i giardini segreti della musica popolare“, che martedì farà tappa in un giardino segreto nel centro di Empoli. L’appuntamento è alle ore 19 con il quarto concerto in cartellone di questo ciclo di incontri in natura all’insegna del canto popolare di tradizione orale, a cura dell’associazione Canto rovesciato.

La protagonista della serata empolese sarà Maria Grazia Campus (nella foto), sarda di origine ma residente a Firenze, con il suo “Voci di vetro“, un originale spettacolo-concerto per voce sola, che vuole restituire l’esperienza di immersione nei boschi sardi e toscani, che l’autrice ha vissuto nel 2021. Un canto essenziale, semplice, privo di qualunque mediazione e sovrapposizione, vivendo la voce come azione di contatto tra gli ambienti interno ed esterno, di connessione totale.

Le indicazioni precise per raggiungere il giardino saranno date al momento della prenotazione. La serata sarà arricchita da altre sorprese sonore a cura di Canto rovesciato. Il concerto è a ingresso libero, ma è gradita un’offerta. La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati ed è possibile effettuarla scrivendo una email all’indirizzo [email protected] o chiamando il numero di telefono 349 8163917.