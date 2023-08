Pronto soccorso, nessuna frenata Anche a Ferragosto tante richieste Il caldo mantiene alti gli accessi

EMPOLI

Un po’ per il caldo un po’ per il numero di accessi che non conosce ’crisi’, al pronto soccorso non si tira mai il fiato. D’inverno come d’estate le richieste dei cittadini sono sempre numerose. Se negli anni scorsi agosto era considerato un mese più ’leggero’ in termini di mole di lavoro per i reparti dell’emergenza urgenza delle località non turistiche, adesso non è più così. Le città non si svuotano più per le ferie. Le vacanze durano meno e chi può sceglie periodi di bassa stagione per risparmiare o evitare gli affollamenti. Risultato? Nella settimana di Ferragosto il pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli si è lavorato ai soliti ritmi frenetici. Nella settimana dal 12 al 19 agosto gli accessi al presidio di viale Boccaccio sono stati in media di 170-172 al giorno. "Un numero importante che quest’anno non ha confermato l’abituale deflessione numerica che si verificava gli scorsi anni nella stessa settimana centrale di agosto", sottolinea la stessa Asl Toscana Centro. Scendendo nel dettaglio sultipo di problemi manifestati dagli utenti al triage viene fuori che anche le ondate di caldo hanno contribuito all’aumento di richieste di soccorso. "Nella stessa settimana per quanto riguarda le patologie correlate al caldo, si è registrato un aumento intorno allo 0,7-0,8% rispetto allo stesso semestre dell’anno - spiegano ancora dall’azienda sanitaria centro – Dal 2,5 per cento tra gennaio e giugno, si è passati a circa il 3,2 per cento". Gli accessi per il caldo sono stati soprattutto legati a disidratazione registrata in particolare fra le persone anziane e sensazione di perdita di conoscenza e malessere in generale fra le persone di età media.

Purtroppo il gran caldo non molla ancora la presa. In queste giornate da bollino rosso è importante continuare a seguire i consigli previsti dalle linee guida a tutela della salute, soprattutto per anziani, fragili e lavoratori più esposti agli effetti delle temperature elevate. Pertanto è utile ricorda che il momento migliore per rinfrescare i locali sono le prime ore del mattino e che è bene non esagerare con l’uso dell’aria condizionata per evitare bruschi sbalzi termici. Soggiornare nelle stanze più fresche e ventilate e lavarsi con acqua tiepida anziché fredda. Bere molta acqua e alimentarsi con frutta, verdura e pesce, evitando alcol e caffeina. Non uscire nelle ore più calde, e per l’abbigliamento meglio cotone, lino e colori chiari, senza dimenticare occhiali e cappello.

Irene Puccioni