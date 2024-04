Promuovere la città. Ecco un video ad hoc

Un video turistico per valorizzare Fucecchio. L’amministrazione comunale di Fucecchio, con il supporto e la collaborazione delle associazioni Pro Loco Fucecchio e Fucecchio Turismo, ha progettato un video che – grazie alla presenza dell’attrice Carlotta Rondana - racconta i luoghi più affascinanti della città. L’attrice interpreta il ruolo della turista che è alla ricerca di un borgo della Toscana minore, fuori dalle rotte del turismo di massa, per scoprire paesaggi inaspettati e luoghi che conservano ancora la bellezza e l’autenticità di un tempo. "Ho pensato di coinvolgere un’attrice per dare profondità alle immagini e rendere più empatico il video. Questo filmato sarà pubblicato e sponsorizzato sui principali canali social, sarà inviato alle agenzie di incoming e utilizzato all’interno delle principali fiere di settore in Italia e all’estero per promuovere la nostra città", dice l’assessore alla cultura Daniele Cei. Un video cartolina, insomma, che svela angoli nascosti del centro storico come la sede dell’associazione Palio e le stanze del giornalista Indro Montanelli, fino agli interni delle torri del castello medievale. Particolare attenzione è stata riservata anche al racconto del territorio.