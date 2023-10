Promuovere il territorio. La Pro Loco e il paese: "Tante attività sempre. Rafforzano la socialità"

L’eco del Settembre Limitese è ancora vivo, ma la Pro Loco del comune remiero pensa già al prossimo appuntamento. E per il presidente Edoardo Antonini è un momento di bilanci, visto che si appresta a vivere la fine del mandato, in scadenza a giugno 2024.

"Il Settembre è stato un successo e siamo contenti, insieme all’amministrazione e alle associazioni del territorio, dei risultati ottenuti. Domani c’è la Festa di Autunno a Capraia, con castagne, vin brulè e le ficattole fatte in casa dalle volontarie socie della Pro Loco. Dalle 14 in poi, sarà un’altra occasione per stare insieme e vivere il paese e la comunità".

Un’idea ricorrente nell’attività della Pro Loco...

"Sempre. E’ il senso profondo di questa associazione. Domani è il primo appuntamento della stagione autunnale e invernale. Poi faremo la festa di Halloween il 31 ottobre in piazza Vittorio Veneto per bambini e ragazzi, con l’animazione curata dall’associazione La Valigia Blu e con la Casa del Popolo, e la Festa dell’olio a Castra".

E poi si parte con gli eventi di Natale. A Capraia e Limite la Pro Loco non si ferma mai! Ma lei si ricandiderà a guidarla?

"La volontà di continuare c’è. Ho fatto un’esperienza bellissima che mi ha dato molto in termini umani e che mi ha permesso di trovare un ambiente dove poter esprimere la passione e l’impegno per il territorio di Capraia e Limite che ho sempre avuto in me, fino da ragazzino. La Pro Loco è un’associazione che consente di fare molto per il territorio".

Qual è il bilancio alla vigilia dell’ultima parte del mandato?

"Mi sono insediato nel 2021 quando c’erano ancora le regole del Covid e siamo riusciti a non interrompere il Palio con la Montata organizzandolo sui grand schermi in piazza. Impegnativo e complicato, ma ci siamo riusciti e ne vado fiero. Vivere la comunità è importante per non trasformare i nostri piccoli paesi in luoghi dove si va solo per dormire. E’ fondamentale creare momenti di aggregazione che sostengono la socialità. Come Pro Loco, inoltre, abbiamo cercato di entrare in circuiti e reti con una dimensione sovracomunale per promuovere il territorio basandoci sulle tipicità che lo caratterizzano".

Un esempio?

"Nel 2021 siamo riusciti a inserire Capraia e Limite nella rete delle Città dei presepi. Prima in quella regionale e poi in quella nazionale, dando vita a un fenomeno che negli anni sta portando centinaia di persone a vedere i nostri presepi".

Che farete quest’anno?

"Riproponiamo il presepe poliscenico animato, il presepe vivente e stiamo lavorando con il Comune per lanciare una Via dei presepi che includa le varie rappresentazioni presepiali del paese. Nel 2022 abbiamo avuto 3.800 visitatori dei nostri presepi e per un paese come il nostro, di poco meno di 8.000 abitanti, sono numeri significativi. In questo ambito, devo segnalare che stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto che riunisca le città dei presepi sull’acqua".

E dove lo metterete il presepe sull’acqua?

"Lo realizzeremo vicino al vecchio scalo della Canottieri Limite che collabora con noi a questa realizzazione e che lo mette a disposizione. Fra le iniziative nuove di cui sono più soddisfatto c’è sicuramente la prima edizione della Festa Medievale a Capraia, un’esperienza che ha permesso di far conoscere a tutti la storia del borgo medievale di Capraia e cosa ha rappresentato nel tempo. Abbiamo scelto di rappresentare un pezzo del nostro passato remoto ma con valore senza tempo".

A giugno si vota anche per le amministrative. Si candiderà a sindaco?

"Io ho dato la mia disponibilità al partito, ora c’è una fase di valutazione complessiva al termine della quale verrà indicato come procedere per le prossime elezioni".

Francesca Cavini