Perché tanti giovanissimi manifestano comportamenti aggressivi e violenti? Abbiamo approfondito l’argomento con la dottoressa Valentina Sanseverino, psicologa della nostra scuola. Quando parliamo di baby gang e di microcriminalità ci riferiamo a comportamenti che escono dai confini della legalità e della convivenza civile. I motivi che spingono i ragazzi a comportarsi in modo violento possono essere individuali, familiari o sociali. Spesso si tratta di ragazzi soli, con una personalità antisociale, trasgrediscono le regole perché dotati di una bassa autostima, vogliono essere accettati e si uniscono al "branco" per acquistare forza e rispetto, non rendendosi conto che il vero rispetto si ha per chi trasmette valori positivi. Spesso i comportamenti violenti sono una conseguenza di situazioni familiari difficili: tossicodipendenza e alcolismo, degrado ed emarginazione o genitori completamente assenti, altre volte nascono in famiglie in cui i figli, che hanno tutto, trasgrediscono solo per divertimento o per noia. Più in generale il disagio giovanile e la violenza hanno origine in società dove regnano stereotipi, pregiudizi e discriminazioni, l’ignoranza e la mancanza di confronto, l’assenza di socializzazione e aggregazione. Occorre dunque promuovere attività educative per ragazzi e famiglie, lavorare anche a scuola sull’intelligenza emotiva, sull’educazione ai sentimenti e all’affettività, non lasciare soli i ragazzi, ma creare spazi per l’accoglienza e l’ascolto.