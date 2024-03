Promozione del territorio. Venti tour operator in visita

Compreso e ‘compresso’ tra icone del turismo - Chianti, Vinci, Firenze - il Limitese rischia di essere sottovalutato. Rischio che il presidente della Pro Loco, Edoardo Antonini, ha sempre affermato di voler scongiurare. Capraia e Limite è territorio che vanta scorci affascinanti, culturalmente in simbiosi con l’Arno, resti etruschi e romani (il mosaico delle Muriccia) di prim’ordine, i sorprendenti colli del Montalbano con le abbazie di San Martino ed anche volendo di San Giusto, la rupe di Capraia. Rischio scongiurato perché la Pro Loco ha organizzato con la ‘Feisct’, Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici con sede a Pisa, l’Open Day rivolto ad operatori turistici della Toscana, chiamati a visitare il Limitese. Ne sono arrivati tanti, una ventina. Il Comune ha assegnato il proprio patrocinio. Il ‘Day’ è stato lo scorso 29 febbraio, quando operatori, guide ambientali e turistiche hanno avuto modo di "conoscere - spiegano appunto i promotori - il territorio del comune di Capraia e Limite e veicolarlo proponendolo all’interno delle proprie offerte". "È stata una bellissima giornata di apertura alla conoscenza e promozione del nostro territorio", il commento del presidente Edoardo Antonini. Tanto per cominciare, il Limitese si è già posto ormai quale crocevia dei "cammini" cari al turismo lento, quello di scoperta: è al centro degli itinerari etruschi compreso quello dal Tirreno all’Adriatico, da Pisa all’antica Spina presso Ravenna; è altresì parte della Via Medicea, potendo vantare il porto dei granduchi, sull’Arno, davanti alla villa dell’Ambrogiana.

Andrea Ciappi