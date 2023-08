Progetto ’carbon neutral’ Le verifiche sulle piante

Tutela del verde e ampliamento del patrimonio arboreo della città. Vanno in questa direzione gli interventi che hanno portato, nei mesi scorsi, all’interno del progetto ‘Empoli Carbon Neutral’, alla piantumazione di circa 900 alberi e 900 cespugli sul territorio comunale. Piante che l’amministrazione da settimane sta monitorando così da poter verificare il buon esito del lavoro. Si tratta di un’azione, accompagnata anche da un potenziamento degli interventi di innaffiatura avviato a luglio, che nel mese di agosto e a seguire nel mese di settembre vedrà i tecnici competenti eseguire due momenti di verifica per poter valutare, in maniera puntuale, quante piante e cespugli non abbiano attecchito, per cause fisiologiche oppure legate alle ondate di calore che hanno interessato il nostro territorio o ancora per ragioni riconducibili a non corrette procedure di piantumazione.

In seguito a questa attività di ‘censimento’, sarà effettuata la sostituzione, da parte della ditta che ne ha curato l’impianto nel caso in cui le responsabilità siano riconducibili a essa, di ognuna delle piante che non hanno attecchito. Il Comune procederà alle ulteriori sostituzioni per quanto di sua competenza grazie a risorse già previste all’interno del progetto Empoli Carbon Neutral.

Un progetto da 250.000 euro, di cui 100mila di risorse comunali, 55mila regionali e 95mila statali, che rientra nell’ambito della strategia regionale ‘Toscana Carbon Neutral’, che punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050. Prevede una messa a dimora di circa 900 alberi e 900 cespugli suddivisi in sei macroaree della città: ciclopista dell’Arno, zona commerciale di Pontorme, Serravalle, Santa Maria, zona industriale del Terrafino, ciclopista stazione-polo scolastico. La tipologia degli alberi è per la maggior parte rappresentata da querce, frassini, platani, pruni, ciliegi.